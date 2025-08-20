Сводная бригада "Хищник" при Департаменте патрульной полиции сообщила о задержании российского штурмовика с позывным "Регбист". Он в свое время был игроком сборной России по регби.

"Эту историю трудно выдумать. Но она – реальна. И в ней есть все: штурм, сброс, самоубийство, любовница, крипта, записка с дрона и очень удивленный россиянин.

Торецкое направление. На позиции идут два штурмовика РФ. Наши аэроразведчики из группы бомберов встречают их с неба. Меткие сбросы – один раненый не выдерживает, стреляется на месте. Другой – едва дышит, поднимает руки, просит пощады. Дрон бросает записку: "Хочешь жить – иди за дроном". И тот – пошел. По полям его вывели к нашим позициям. Оказалось, что он – выше и шире наших. Но, как видим, не размер решает.

Андрюхе 43 года, родом из Казани. Позывной – "Регбист". Когда-то играл за сборную России по регби, имел криптовалютную фирму. Обанкротился, влез в долги – 6 миллионов рублей. Развелся с женой, осталось двое детей. А новая пассия посоветовала идти на войну: "подзаработаешь". Так он и оказался в штурмовой группе. Хотя обещали, что ЛБЗ видеть не будет. И понял: его тупо кинули, как и тысячи других.

Теперь он говорит, что убивать украинцев не хотел, на обмен не рвется – потому что знает: если вернется, россияне снова пошлют его умирать", – идет речь в сообщении бригады "Хищник" в телеграмме.

