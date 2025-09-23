Экс-регбист и соучредитель клуба Днепр погиб на фронте
Алексей Розенталь отдал свою жизнь за независимость Украины.
Алексей Розенталь, который был соучредителем регбийного клуба Днепр и одним из первых игроков команды, погиб в боях на Харьковщине, сообщила Федерация регби Украины.
Розенталь с начала полномасштабного вторжения стал в ряды Вооруженных сил Украины в составе 98-го батальона ТрО, который впоследствии стал 1-м механизированным батальоном 3-й штурмовой бригады.
Алексей прошел путь пехотинца, впоследствии стал гранатометчиком, мастером в работе с АГС и МК19, а позже овладел БПЛА.
Он участвовал в боях на запорожском направлении, в Бахмуте, Авдеевке и на харьковском направлении. Был награжден отличиями Стальной Крест, Золотой Крест, Крест Храбрых, медалью Рыцарский Крест и орденом За мужество III степени.
