Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг проведет ровно три года в тюрьме, как сообщает издание NRK.

Весной 2023 года Бессеберг получил обвинения в коррупции. В частности, экс-чиновник был обвинен в защите и содействии интересам России, а именно – "в антидопинговом контексте". Согласно судебному вердикту, 79-летний Андерс Бессеберг был приговорен к трем годам и одному месяцу лишения свободы и получил пожизненное отстранение от работы в биатлоне.

Норвежец подал апелляцию. Ее рассмотрение принесло Бессебергу сокращение срока заключения на один месяц – до 36 месяцев.

Андерс Бессеберг является инициатором создания и первым (1993-2018) президентом Международного союза биатлонистов (IBU).

