Деревянченко уверен, что именно Усик является фаворитом предстоящего боя, но не считает, что ему против Дюбуа будет легко.

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– Какие ваши ожидания от боя за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа?

– Усик будет фаворитом в этом противостоянии, но Дюбуа и его команда настроены взять реванш и оставить все пояса в Лондоне. Со своей стороны Усик также не хочет отдавать титулы :) Думаю, что этот бой будет еще лучше первого. Ожидаю очень хорошую и мощную схватку с напряжением до последней минуты.

– То есть предполагаете, что матч пройдет полную дистанцию?

– Тяжело сказать. Это хевивейт, в котором каждый удар может решить судьбу поединка. Мне кажется, Усик, как и в первом бою, выберет тактику движения на ногах, что у него хорошо получается, и применение серийных комбинаций. Он быстрее Дюбуа, и если британец не будет его доставать, то начнет быстрее уставать и не сможет донести свои акцентированные удары. Усику не стоит останавливаться и стоять перед Дюбуа, потому что тот начнет бить, и это будет сказываться на Усике. Все же он является большим и крепким супертяжеловесом, – цитирует Деревянченко Sport-express.ua.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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