31-летняя канадская теннисистка Бушар сообщила о том, что завершит свою карьеру на кортах Монреаля, где с 27 июля по 7 августа состоится турнир серии WTA 1000.

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"Заканчивается там, где все начиналось: Монреаль", – написала Бушар в Instagram.

В свое время Бушар была очень перспективной теннисисткой. Она в 2012 году выиграла юниорский Уимблдон и была второй ракеткой юниорского мирового рейтинга.

Во взрослом туре Эжени свой лучший период провела в 2014-м. Тогда она играла в полуфиналах на Australian Open и Ролан Гаррос, а также дошла до финала на Уимблдоне, где уступила Петре Квитовой из Чехии (3:6, 0:6). В дальнейшем Бушар серьезно подкосили травмы, из-за которых она перестала относиться к профессиональному теннису ответственно.

Канадка имеет в своем активе только один титул WTA, в свое время занимала пятое место в мировом рейтинге и заработала за карьеру около семи миллионов долларов.

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