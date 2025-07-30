WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/16 финала

Людмила Самсонова (WTA № 16) – Наоми Осака (Япония, WTA № 49) – 6:4, 6:7 (6:8), 3:6

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Осака, которая является первой в истории представительницей Японии, выигравшей турнир серии Grand Slam (всего четыре победных мейджора в активе у Наоми), матч против так называемой "нейтральной" Людмилы Самсоновой из России, по сути, проиграла. Россиянка выиграла 6:4 первый сет, а во второй партии при счете 5:4 в свою пользу имела три матчбола (40:0). Осака в столь сложной ситуации вернулась в игру – сделала фантастический камбек, забрав второй сет на тай-брейке, а матч закрыла победой 6:3 в третьем сете.

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут.

В 1/8 финала турнира в Монреале Наоми Осака встретится с победительницей матча Рената Сарасуа (Мексика) – Елена Остапенко (Латвия).

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