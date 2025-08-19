Британский теннисист Кайл Эдмунд сообщил, что уходит из большого тенниса из-за постоянных травм, которые досаждали ему в последнее время. Своим решением 30-летний уроженец ЮАР поделился в Instagram.

В период с 2020 по 2021 год Эдлунд имел три операции на колене, а также проблемы с запястьем, бедром и стопой.

Кайл Эдмунд дважды побеждал на турнирах АТР, в 2018 году играл в полуфинале Australian Open – это его лучшее достижение на турнирах серии Grand Slam. В свое время он был первой ракеткой Великобритании. Его самая высокая позиция в мировом рейтинге – 14-я, которую он занимал в октябре 2018 года.

