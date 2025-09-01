Вадим Урсу победил в финале отбора на турнире серии Challenger. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Istanbul Challenger 75, хард, квалификация, финал

Вадим Урсу (Украина, АТР № 493) – Луи Вессельс (Германия, АТР № 627) – 6:3, 6:4

Экс-первая ракетка Украины отметился карьерным рекордом на турнире в Турции – в финале бил беспрепятственного

Урсу, имея шестой номер посева в квалификации челленджера АТР, в финале отбора одержал комфортную победу над представителем Германии Луи Вессельсом, у которого был десятый рейтинговый номер.

Украинец выиграл в двух сетах за 1 час 34 минуты.

Урсу, который в свое время был первой ракеткой Украины, за матч пять раз подал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта из четырнадцати и допустил две ошибки при подаче. Вассельс сделал три эйса, два брейка и пять "двойных". Это была первая в истории очная встреча теннисистов.

2 сентября в первом раунде основной сетки турнира Урсу встретится с испанцем Мартином Ландалусе, который имеет третий номер посева.

Украинский теннисист вылетел из юниорского US Open-2025 – он попытается реабилитироваться за фиаско в парном разряде