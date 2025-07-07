Украинский теннисист впервые в своей карьере стал чемпионом турнира серии ITF одновременно в одиночном и в парном разрядах.

Украинский теннисист пробился в 1/16 финала юниорского Уимблдона

Урсу на пути к финалу турнира в Кайсери выиграл у Рамазана Каана Октая (7:6 (7:3), 6:4), Эспена Лагарда (7:6 (7:2), 6:1), Али Яздани (6:4, 6:2) и Николаса Тепмака (6:4, 3:6, 6:3). В решающей встрече Вадим переиграл Арду Азкара (5:7, 6:4, 7:6 (11:9)).

В паре Урсу вместе с еще одним украинцем Андреем Порицким также забрал главный трофей. В финале украинские теннисисты переиграли "нейтрального" Семена Панкина и Никласа Шнеля (2:6, 7:5, 10:6).

Вадим Урсу в конце 2024 года несколько недель был первой ракеткой Украины. На сегодня он в мировом рейтинге одиночного разряда занимает 447-ю позицию, а в паре имеет 738-е место.

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