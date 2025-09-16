Экс-первая ракетка мира вернулась после двух операций и победила в первом матче за последний год
Каролина Плишкова начала выступления на турнире WTA 250 в Калдаш-да-Раинье.
WTA 250 Калдаш-да-Раинья, хард, 1/16 финала
Каролина Плишкова (Чехия) – Тесса Андрианжафитримо (Франция, WTA № 279) – 6:1, 4:6, 7:5
33-летняя Каролина Плишкова из Чехии, которая когда-то возглавляла мировой рейтинг, выиграла первый матч за последний год – в 1/16 финала турнира в Калдаш-да-Раиньи (Португалия) она в трех сетах одолела за 2 часа 38 минут представительницу Франции Тессу Андрианжафитримо.
Плишкова впервые вышла на корт в официальном матче с прошлогоднего US Open. Тогда она в матче 1/32 финала получила травму голеностопа и перенесла первую операцию. В мае 2025 года Каролина снова была прооперирована из-за той же проблемы.