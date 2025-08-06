“Сейчас я чувствую себя очень счастливой. Очевидно, что после Уимблдона я была сильно разочарована. Потом я просто забыла о своих ожиданиях, и вот мы здесь.

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Что я думала накануне матча против Свитолиной, которая выиграла свои предыдущие поединки за час? Я никогда не переживаю из-за статистики человека, с которым играю.

Я знаю, что все теннисистки в Монреале очень сильные. Я играла с Элиной несколько раз раньше и знаю, что она одна из лучших, поэтому я просто ожидала тяжелого матча. Больше всего я довольна тем, как я улучшила на тренировках свою физическую подготовку.

Это, на мой взгляд, очень помогло мне сегодня против Элины, потому что я знаю, что она одна из тех теннисисток, кто двигается лучше всех на корте. Свитолина в прекрасной форме, но сегодня я чувствовала, что ей придется буквально вытолкнуть меня с корта, если она хочет выиграть. Так что в этом плане для меня всё сложилось хорошо", – цитирует Наоми Осаку Tennis Temple со ссылкой на Punto de Break.

Добавим, что 27-летняя японская теннисистка потеряла статус первой ракетки мира после беременности и рождения ребенка. Сейчас Осака находится на 49-й позиции в рейтинге WTA.

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