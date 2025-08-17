Польская теннисистка Ига Свентек стала финалисткой турнира серии WTA 1000 в Цинциннати и гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA 2025 года.

Ранее место на Итоговом турнире WTA-2025 себе гарантировала действующая первая ракетка мира Арина Соболенко.

Свентек в 2025 году стала победительницей Уимблдона. Также в ее активе финал на турнире серии WTA 500 в Бад-Гомбурге и пять полуфиналов (все на уровне WTA 1000 и Grand Slam). Ига имеет уже более 6000 очков в Чемпионской гонке сезона.

24-летняя Ига Свентек сыграет на Итоговом турнире WTA в пятый раз в карьере. В 2023 году она была победительницей этого турнира.

