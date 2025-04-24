Польская теннисистка Ига Свёнтек в напряженном поединке все же смогла победить филиппинку Александру Эалу во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде.

WTA 1000. 1/32 финала. Одиночный разряд.

Александра Эала (Филиппины) – Ига Свёнтек (Польша) – 1:2 (6:4, 4:6, 2:6)

Встреча Иги Свёнтек и 19-летней филиппинки Александры Эала точно не была такой безальтернативной, как могло показаться сначала. В прошлом месяце Эала победила полячку на тысячнике в Майами, выбив ее в четвертьфинале.

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Сейчас филиппинка поднялась на 72-е место в рейтинге WTA и продолжает создавать немалые проблемы более именитым оппоненткам. Первый сет был за Еалой (6:4), однако Свёнтек сумела перевернуть игру, одолев соперницу во втором и третьем сетах со счетами 6:4 и 6:2.

Добавим, что Свёнтек прошла в третий круг (1/16 финала) турнира Мастерс в Мадриде. Следующей соперницей Иги станет чешка Линда Носкова.

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