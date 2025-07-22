Клуб Кудривка, который в новом сезоне-2025/26 дебютирует в украинской Премьер-лиге, объявил о том, что тренерский штаб команды пополнил Евгений Задорожный – бывший главный тренер киевского футзального клуба Аврора.

Вице-чемпион Украины по футзалу понес очередные кадровые потери – клубу предстоит выступление в Лиге чемпионов

Задорожный будет работать ассистентом главного тренера Кудривки Василия Баранова.

Евгений Задорожный возглавлял Аврору два последних сезона и выиграл с командой бронзу и серебро Украинской Экстра-лиги. Действующий статус вице-чемпиона принес команде путевку в Лигу чемпионов, однако после сезона-2024/25 стало известно, что Аврора объединяется с клубом Sky Up.

Украинские клубы попали в одну группу футзальной Лиги чемпионов – известны вероятные соперники