Австралийский автогонщик Даниэль Риккардо, который с 2011 до 2024 года выступал в Формуле-1, получил повреждение в результате падения с мотоцикла и попал в больницу, сообщает PlanetF1.

Инцидент с Риккардо случился 14 августа на бездорожье в районе Дейнтри – старейшего тропического леса на планете. Даниэль, упав с мотоцикла, повредил ключицу, после чего его доставили в больницу Моссмана. Источник утверждает, что бывший автогонщик все время находился в хорошем настроении.

Как известно, в 2024 году после Гран-при Сингапура команда Формулы-1 Рейсинг Буллз объявила об увольнении Даниэля Риккардо в связи с неудовлетворительными результатами. С тех пор австралиец редко появляется на публике.

