Немецкая биатлонистка Марион Визенсартер объявила о завершении карьеры. Об этом 30-летняя спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"После долгих лет жары, снега и эмоций пришло время для меня попрощаться с большим спортом – я завершаю активную биатлонную карьеру. Это было время с множеством замечательных, но и сложных моментов. Я очень благодарна за все, что мне удалось пережить.

Конечно, я остаюсь верной биатлону. Отныне в роли фаната, болельщика на краю трассы или в качестве службы поддержки на тех или иных подъемах", – написала Марион.

Напомним, в 2023 году Визенсартер стала победительницей летнего чемпионата мира в суперспринте. Тогда же она получила бронзу в масс-старте. В 2021 году спортсменка выиграла серебро на чемпионате Европы, а в 2013-м стала бронзовым призером Юниорского чемпионата мира.