"Итауму нужно развивать. Его бой с Усиком? Не надо его бросать против Александра. Никто не может приблизиться к Усику, Мозес не выстоит. Все знают, что в мире нет пока такого боксера, который бы победил Александра. Если они хотят разрушить карьеру Мозеса – то пусть ставят против Усика на бой", – сказал Маккензи в интервью Pro Boxing Fans.

В своем последнем поединке, который состоялся 16 августа, Мозес Итаума нокаутировал Диллиана Уайта. Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-аш Шейх заявил, что хотел бы увидеть бой Итаумы против Александра Усика. Однако сам британец сказал, что пока не заслуживает бой с украинцем.

Напомним, Всемирная боксерская организация обязала Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера. Чемпион попросил отложить переговоры о бое из-за травмы спины.

