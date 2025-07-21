Бывший чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко рассказал, против кого хотел бы увидеть Александра Усика в следующем поединке.

"С Чисорой он уже дрался, и он уже вроде далеко не тот Чисора, который был раньше. Он неудобный – да. Первый бой тоже был конкурентный. Но я лучше посмотрел бы на поединок с Паркером. Он хотя бы с ним не боксировал, было бы интересно.

Усик получил шокирующую новость о своей новой позиции в рейтинге лучших боксеров планеты – не понятно, как считали

Чисору знает, а с Фьюри после двух побед не вижу смысла. Паркер сейчас на ходу, несколько важных побед добыл. Лучше с ним", – сказал Сенченко в интервью Tribuna.

Напомним, Александр Усик боксировал с Дереком Чисорой в 2020 году, тогда украинец одержал победу единогласным решением судей. Сейчас Чисора является обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF.

К слову, Джозеф Паркер в последнем поединке нокаутировал Мартина Баколе. Паркер владеет титулом временного чемпиона мира по версии WBO.

Усик отстранен от бокса после нокаута Дюбуа в реванше – названа причина