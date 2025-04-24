"Наш возможный бой с Усиком? К тому времени он уже будет значительно медленнее, и я надеюсь, что моя атлетичность, несмотря на все его победы над большими соперниками, сделает наш бой более конкурентным, чем большинство боев с этими тяжелыми, медленными ребятами.

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Сейчас я вешу около 115 кг. Чувствую дополнительную мощь с этим весом, но мы работаем над увеличением скорости. Если планирую встречаться с серьезными бойцами, необходимо быть готовым к любым испытаниям и наносить мощные нокауты – это меня сейчас особенно увлекает", – цитирует Околи The Ring.

Напомним, Лоуренс сейчас является претендентом на пояс WBC в супертяжелом весе. В марте он должен был драться против Ричарда Риакпоре (17-1, 13 КО), но поединок отменили из-за травмы соперника.

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