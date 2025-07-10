Экс-чемпион мира рассказал, как Усик победит Дюбуа в реванше 19 июля: "Начало будет похоже на их первую встречу"
Джозеф Паркер поделился ожиданиями от второго поединка Александра Усика и Даниэля Дюбуа.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер уверен, что Усик сможет выиграть у Дюбуа. По мнению экс-чемпиона, украинец реализует свое преимущество во второй половине боя.
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"Начало будет похоже на их первую встречу – Дюбуа пойдет вперед и будет пытаться навязать бой. Но ближе к середине поединка Усик начнет пробивать его защиту.
Во второй половине боя Усик повысит темп, и тогда станет понятно, выдержит ли его Дюбуа. У него невероятная выносливость – он может двигаться целый день и постоянно держать соперника в напряжении", – рассказал Паркер в комментарии Seconds Out.
Паркер заявил, что шансы Усика на победу, по его мнению, составляют 60% против 40% у Дюбуа.
Реванш Усик – Дюбуа запланирован на 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.