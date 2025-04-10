Грэм Дотт вместо квалификации на чемпионат мира 2025 года по снукеру поедет в зал судебных заседаний.

Бывшему чемпиону мира предъявили обвинение в совершении преступлений сексуального характера в отношении детей, информирует BBC.

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47-летний Дотт готовился к квалификации на чемпионат мира, однако сейчас об участии не может быть даже речи. Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA) отстранила шотландца на период расследования.

Прокуроры утверждают, что Дотт по меньшей мере дважды домогался несовершеннолетних. Первое нападение произошло в районе Глазго между 1993 и 1996 годами. Второй – в период с 2006 по 2010 год. Вероятным жертвам именитого снукериста было около 10 лет. Дотт должен предстать перед судом 11 июня.

Шотландец трижды доходил до финалов чемпионата мира и выиграл один в 2006 году. Впрочем, в последнее время карьера Дотта пошла на резкий спад, а нынешний скандал может поставить крест на любых перспективах не только в спорте.