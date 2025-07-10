Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Маккензи уверен, что Усик заслуженно выиграл в двух боях у Тайсона Фьюри, сможет еще раз одолеть Даниэля Дюбуа и в итоге завершит свою карьеру в ранге непобежденного чемпиона.

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"Когда кто-то побеждает тебя дважды, то это не счастливое стечение обстоятельств. Это означает, что этот парень тебя раскусил. Александр Усик раскусил Тайсона Фьюри. Если Фьюри подерется с ним снова, то Усик снова его побьет. Это не высшая математика. Если он сделал это дважды, то сделает и трижды.

Александр Усик говорит о еще двух поединках. Один бой с Дюбуа, и если он будет успешен, а я думаю он будет (именно таким), тогда он сможет провести трилогию с Фьюри. Но Усик, знаю, хочет провести свой последний бой в Украине, у себя дома. Если Тайсон Фьюри не смог побить его у себя дома, то он явно не поедет в Украину и не побьет его там. И как я говорил ранее, Усик не на спаде. Он на достаточно хорошем ходу, и я верю, что он завершит карьеру непобедимым. Нет никого, кто побьет его сейчас. Даниэль Дюбуа не побьет Александра Усика. Это просто мой прогноз. И Тайсон Фьюри точно не побьет Александра Усика", – рассказал Маккензи в интервью Seconds Out.

Как известно, 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли состоится реванш Усик – Дюбуа. В августе 2023 года в первом поединке украинец выиграл у британца техническим нокаутом в девятом раунде.

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