"Я считаю, что Эй Джей должен завершить карьеру. У него был хороший путь в боксе. Но он не элитный боец, если его нокаутировал даже этот толстый парень из Мексики (Энди Руис – прим.) Затем его дважды деклассировал Усик, а теперь нокаутировал Даниэль Дюбуа.

У него на счету 150 миллионов фунтов, зачем ему еще 20? Он может закончить в инвалидной коляске", – сказал Фроч для SportingTalk.

Напомним, что Энтони Джошуа в последний раз выходил на ринг в сентябре 2024 года, тогда британец досрочно проиграл Даниэлю Дюбуа. Сейчас Энтони восстанавливается от травмы локтя.

На протяжении своей карьеры Джошуа дважды уступал Александру Усику. В 2017 году британец победил украинского экс-чемпиона мира Владимира Кличко.

