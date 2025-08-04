Джордж Гроувз, бывший чемпион мира WBA во втором среднем весе, уверен, что Александру Усику после победы нокаутом над Даниэлем Дюбуа не стоит стремиться к проведению третьего боя с Тайсоном Фьюри.

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"Вечеринка у Дюбуа в день боя с Усиком? Это бред. Были в прошлом особые таланты, которые делали удивительные вещи. Например, Флойд Мейвезер. Он мог проводить вечеринку перед боем.

Дюбуа в реванше выглядел истощенным? Он плохо выступил. В нем не было ничего, что было хорошо. Но Усик был блестящим. Вечеринка до боя была нехорошей идеей (для Дюбуа). Это делу не помогло. Это был позор, потому что предполагалось, что мы увидим улучшенную версию Дюбуа. Однако Усик все еще топ. Он топ сейчас и уже навсегда. Он бьет всех. Всех их в своем стиле. Никто не может даже приблизиться.

Третий бой с Фьюри? Будет такое, что все будут притворяться, но на самом деле никто не хочет смотреть этот бой. Усик прошел бокс. Дайте ему кого-то, кто этого заслуживает. Такого, как, скажем, Джозеф Паркер, Кабаэл или кого-то еще. Но он побьет всех", – рассказал Гоувз iFL.TV.

19 июля Усик в Лондоне на Уэмбли выиграл нокаутом в пятом раунде у Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

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