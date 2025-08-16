"Я думаю, что Диллиан Уайт – это замечательный поединок для Мозеса, об Итауме очень хорошо заботятся. Фрэнк Уоррен проделал отличную работу. Не удивлюсь, если Итаума нокаутирует Уайта за два-три раунда. Я считаю, что это действительно хороший подбор соперников. Было бы замечательно, если бы в Британии было пол дюжины бойцов такого уровня, как Мозес Итаума.

Усик сообщил о травме и попросил о переносе боя за титул WBO против Паркера

Я думаю, что просто сейчас Усик победит Итауму. А через 12 месяцев – нет. И, возможно, тогда это будет как передача эстафеты. Эра Усика почти закончилась. Он уже победил всех", – приводит слова Гроувза Fightnews.com.

Напомним, бой между Итаумой и Диллианом Уайтом состоится сегодня, 16 августа, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх заявил о желании организовать поединок Усик – Итаума.

Экс-чемпион мира хочет бой с Усиком – ранее в команде украинца о таком поединке говорили