Бывший американский боксер Антонио Тарвер, который был чемпионом мира в полутяжелой, первой тяжелой и тяжелой весовых категориях, уверен, что поединок между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и британцем Мозесом Итаумой (13-0, 11 КО) пока маловероятен.

"Итаума не готов к Усику. Нет. Я не думаю, что он готов к любому из топ-5. Бро, надо быть реалистами. Мы еще не видели, чтобы он пропустил удар. И это решающий фактор того, как далеко ты зайдешь в супертяжелом весе. Сможет ли он это выдержать? Сможет ли он пропустить удар по подбородку и все равно встать на ноги?

Поэтому поставьте его на ринг с другим молодым парнем, который не побежден, и посмотрите, что он с ним сделает. Знаешь, нам нужно было заслужить это. Мы просто не могли ничего достичь, если дрались с таким парнем, как Диллиан Уайт, который даже не входит в рейтинг. Выиграй у кого-то из рейтинга. Тогда мы поговорим", – заявил Тарвер в комментарии Seconds Out.

В субботу, 16 августа, Мозес Итаума в Саудовской Аравии выиграл у земляка Диллиана Уайта нокаутом в первом раунде.

