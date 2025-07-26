Один из самых титулованных на сегодня тренеров в истории профессионального бокса Роберт Гарсия, который в свое время был чемпионом мира, уверен в том, что Александру Усику в статусе действующего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе надо уходить на пенсию.

Усик заявил, что хотел бы изменить некоторые слова гимна Украины: "Они не соответствуют реальности жизни"

"Мне нравится Усик. Они замечательные люди – он и Климас. Не чувствую ничего к этой команде, кроме уважения. Я хотел бы увидеть, как он просто сейчас завершит карьеру, будучи на вершине мира. У него не будет проблем с Паркером, но это все же будет тяжело и сложно. Его тело уже многое приняло, ему 38. Если он продолжит драться, то это закончится тем, что мы увидим его в бою против молодого льва, который будет полностью доминировать над ним из-за возраста, из-за изношенного тела. И мы в итоге увидим печальный конец, который запомним.

Я бы запомнил его, как самого выдающегося во все времена, потому что он показывает, что он один из самых выдающихся во все времена. Я хотел бы, чтобы он сейчас завершил карьеру и остался в памяти, как один из величайших в истории. Я знаю, что там большие деньги, что есть потенциальные большие бои – и это соблазнительно для любого.

Восточно-европейские бойцы не ищут возможности заработать 200 млн долларов. Они делают это, потому что они любят, у них к этому страсть. У нас есть идеальный пример – это Ломаченко. Он решил завершить карьеру, потому что его тело не соответствует, его тело не так хорошо, как раньше, и он прекратил выступления. Он еще мог бы заработать 10-20 млн долларов, подравшись с бойцами в легком весе или выше. Там много денег для него, он мог бы это сделать, но его тело не соответствует, и он завершил карьеру. Я считаю, Усик сделает то же, когда узнает, что его тело сдается и не соответствует. Если он продолжит драться, значит он все еще способен соревноваться на 100%", – рассказал Гарсия в комментарии BoxingScene.

Усик 19 июля в Лондоне выиграл в реванше у британца Даниэля Дюбуа и второй раз в истории стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

"Нас бы посадили за убийство": в команде Усика назвали один бой, на который Александр никогда не согласится