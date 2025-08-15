Шелли Финкель, менеджер американского экс-чемпиона WBC Деонтея Уайлдера, рассказал, что ими рассматривается возможность проведения поединка с двукратным абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона Александром Усиком.

"Планируется, что Деонтей проведет один бой до конца этого года. После этого мы будем ждать большого боя в 2026 году. Мы бы рассмотрели поединок с Энтони Джошуа или Усиком, что-то вроде этого", – цитирует Финкеля World Boxing News.

39-летний Деонтей Уайлдер по прозвищу "Бронзовый бомбардировщик" провел на профессиональном ринге 49 боев, одержал 44 победы (43 – нокаутом), имеет в пассиве 4 поражения и одну ничью. До ноября 2019 года американец не знал поражений, а сейчас имеет четыре неудачи в шести последних боях. В июне этого года Уайлдер выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде у земляка Тайррелла Херндона.

Ранее Сергей Лапин, директор команды Александра Усика, говорил, что они не отвергают идею с проведением поединка против Деонтея Уайлдера.

