Экс-босс Формулы-1 назвал пилота, который может заменить Хэмилтона в Феррари после провального сезона
Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мыслями относительно будущего Льюиса Хэмилтона в команде Феррари.
"Кем бы я заменил Льюиса Хэмилтона, если бы тот решил уйти из Феррари? Если бы я мог переманить Исака Аджара с Рэйсинг Буллз, то взял бы его.
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Исак прекрасно проявил себя в свой первый год в Формуле-1 и является отличным гонщиком. Также я высоко оцениваю всем известного пилота из Бразилии (Габриэля Бортолето из команды Кик Заубер, – прим.). Он талантливый. Они оба умные пилоты.
Гонщики устают. Льюис устал. Он занимался тем, чем и всегда. Ему просто нужен отдых, полная перезагрузка, чтобы делать что-то совсем другое.
Этот парень не мошенник. Но он будет обманывать себя, если продолжит. Ему следует сейчас остановиться", – цитирует Daily Mail бывшего руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна.
Напомним, что Льюис Хэмилтон на Гран-при Венгрии несколько раз признавался, что Феррари следует заменить его из-за плохих результатов.
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