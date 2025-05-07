Эдмонтон установил новый рекорд Кубка Стэнли – сумасшедшая серия камбэков Ойлерз
Волевая победа Эдмонтон Ойлерз над Вегасом (4:2) в плей-офф НХЛ стала рекордной в истории соревнования.
На предыдущей стадии плей-офф Эдмонтон оформил 4 камбэка против Лос-Анджелеса, оставив "королей" за бортом Кубка Стэнли.
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Волевая победа в первом матче серии против Вегаса стала пятой подряд для канадской команды, сообщает пресс-служба НХЛ в X.
Таким образом Ойлерз стали первой командой в истории плей-офф Кубка Стэнли, которой удалось в течение одного сезона оформить пять камбэков подряд.
Благодаря этой победе Эдмонтон повел в серии против Голден Найтс. Следующий матч между командами состоится в ночь на 9 мая.
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