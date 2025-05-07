Волевая победа Эдмонтон Ойлерз над Вегасом (4:2) в плей-офф НХЛ стала рекордной в истории соревнования.

На предыдущей стадии плей-офф Эдмонтон оформил 4 камбэка против Лос-Анджелеса, оставив "королей" за бортом Кубка Стэнли.

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Волевая победа в первом матче серии против Вегаса стала пятой подряд для канадской команды, сообщает пресс-служба НХЛ в X.

Таким образом Ойлерз стали первой командой в истории плей-офф Кубка Стэнли, которой удалось в течение одного сезона оформить пять камбэков подряд.

Благодаря этой победе Эдмонтон повел в серии против Голден Найтс. Следующий матч между командами состоится в ночь на 9 мая.

Zach Hyman scored the game-winning goal to help the @EdmontonOilers earn their fifth straight comeback victory and accomplish a #StanleyCup Playoffs first.#NHLStats: https://t.co/jfpnftEhyr pic.twitter.com/hbbAuB6eVp — NHL Public Relations (@NHLPR) May 7, 2025

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