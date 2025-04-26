Сегодня, 26 апреля, состоялись три матча в рамках первого раунда Кубка Стэнли. Смотрите результаты и отчет о них на "Футбол 24+".

НХЛ 2024/25, плей-офф

Монреаль Канадиенс – Вашингтон Кэпиталз – 6:3 (1:1, 2:1, 3:1) (счет в серии – 1:2)

Нью-Джерси Дэвилс – Каролина Харрикейнс – 3:2 (2ОТ) (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0) (счет в серии – 1:2)

Эдмонтон Ойлерз – Лос-Анджелес Кингс – 7:4 (2:1, 1:3, 4:0) (счет в серии – 1:2)

Плей-офф НХЛ: Лос-Анджелес уничтожил Эдмонтон, Даллас повел в серии с Колорадо, Монреаль снова "сгорел" Вашингтону

Первую победу в противостоянии с Вашингтоном одержал Монреаль. В составе победителей голами отметились Александр Каррье, Ник Судзуки, Коул Кофилд, Кристиан Дворак, Юрай Слафковски и Алекс Ньюхук. За Кэпиталз забивали Коннор Макмайкл, Джейкоб Чикран и путинист Александр Овечкин.

Стоит отметить, что не смог доиграть матч из-за травмы голкипер Вашингтона Логан Томпсон. 28-летний вратарь сначала получил сильный удар во втором периоде, однако остался на льду. Однако в заключительной 20-минутке канадец снова получил повреждение после столкновения с соперником и уступил место в воротах Чарли Линдгрену.

В самом неуступчивом матче ночи Нью-Джерси принимал Каролину. Командам понадобились сразу два овертайма, чтобы определить победителя. Харрикейнс не смогли довести счет в серии до 3:0 и позволили сопернику сократить отставание. Победу Нью-Джерси в начале второго овертайма принесла шайба Шимона Нимеца.

В еще одном поединке Эдмонтон и Лос-Анджелес выдали самую результативную игру, забросив на двоих 11 шайб. Больше повезло хозяевам, которые после возвращения на собственную площадку сумели одержать первую победу в серии. Решающим стал третий период, в котором Эдмонтон отгрузил в ворота соперника четыре сухих шайбы.

Три очка набрал капитан Ойлерз Коннор Макдэвид, в его активе гол и два ассиста. Другие шайбы канадцев забросили Райан Ньюджент-Хопкинс, Эван Бушар (дубль), Коннор Браун (дубль) и Эвандер Кейн. У Лос-Анджелеса отличились Адриан Кемпе, Кевин Фиала, Дрю Даути и Тревор Мур.