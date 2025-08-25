US Open-2025, хард, женщины,1/64 финала

Даяна Ястремская (Украина, WTA № 31) – Анастасия Павлюченкова (WTA № 45) – 7:6, 6:7, 4:6

Джокович с рекордом стартовал на US Open, который он выигрывал 4 раза (ВИДЕО)

Поединок между украинкой и бесцеремонной россиянкой получился крайне конкурентным. В первом сете Ястремская дожала свою соперницу на тай-брейке. В следующей партии Даяна ни разу не вела в счете, постоянно догоняя Павлюченкову, которая все же выиграла сет. В решающей партии россиянка оказалась сильнее и прошла дальше.

Матч длился 2 часа и 40 минут. За матч Ястремская 12 раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и 1 брейк. Ее соперница выполнила 3 ​​эйса, допустила 6 ошибок на подаче и сделала 2 брейка. В следующем раунде Павлюченкова сыграет против другой нейтралки – Виктории Азаренко (WTA № 132).

Стародубцева без шансов завершила борьбу на старте US Open – "нейтралка" из России прошла дальше