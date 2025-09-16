Ястремская вошла в элитную компанию украинских теннисисток по достижениям в топ-50 мирового рейтинга
Даяна Ястремская имеет 200 недель пребывания среди 50 лучших теннисисток планеты.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA № 32) стала четвертой представительницей Украины, которая провела 200 недель в топ-50 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
Впереди Ястремской в этом реестре находятся Элина Свитолина (568), Леся Цуренко (233) и Алена Бондаренко (ԜТА 227).
Даяна Ястремская впервые попала в топ-50 мирового рейтинга в январе 2019 года. За почти семь лет она только дважды покидала первую пятидесятку, но дважды в нее возвращалась.
Украинки, которые имеют 200 недель и более в топ-50 рейтинга WTA
1. Элина Свитолина – 568
2. Леся Цуренко – 233
3. Алена Бондаренко – 227
4. Даяна Ястремская – 200
