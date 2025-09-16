Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA № 32) стала четвертой представительницей Украины, которая провела 200 недель в топ-50 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Впереди Ястремской в этом реестре находятся Элина Свитолина (568), Леся Цуренко (233) и Алена Бондаренко (ԜТА 227).

Даяна Ястремская впервые попала в топ-50 мирового рейтинга в январе 2019 года. За почти семь лет она только дважды покидала первую пятидесятку, но дважды в нее возвращалась.

Украинки, которые имеют 200 недель и более в топ-50 рейтинга WTA

1. Элина Свитолина – 568

2. Леся Цуренко – 233

3. Алена Бондаренко – 227

4. Даяна Ястремская – 200

