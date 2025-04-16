Украинско-латвийский дуэт вылетел из турнира с призовым фондом в миллион долларов.

WTA 500, Porsche Tennis Grand Prix (Штутгарт), 1/4 финала

Бабош (Венгрия)/Стефани (Бразилия) – Ястремская (Украина)/Остапенко (Латвия) – 7:6, 5:7, 11:9

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Украинско-латвийская пара не смогла выйти в полуфинал парного разряда на турнире серии WTA 500 в Штутгарте с призовым фондом 1 064 510 долларов. В четвертьфинале Даяна Ястремская и Елена Остапенко уступили венгерско-бразильскому дуэту.

Матч длился 2 часа 18 минут. В первом сете украинско-латвийской паре удалось сравнять счет после стартовых 0:4, однако последующие обмены брейками привели к тай-брейку, где сильнее были соперницы. Во второй партии Даяна и Елена уступали 2:5 с брейком, но соперницы не сумели подать на матч и отдали четыре гейма подряд.

Судьба путевки в полуфинал решалась в третьем сете. На супертай-брейке Ястремская и Остапенко уверенно повели 8:3, однако проиграли шесть пойнтов подряд. Как следствие, Бабош и Стефани смогли закрыть поединок.

Интересно, что матч вообще мог не состояться – накануне Ястремская во втором сете отказалась продолжать борьбу против Остапенко в 1-м круге одиночного разряда из-за плохого самочувствия.

В полуфинале Бабош и Стефани сыграют либо против Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф, или против одного из двух дуэтов: Киченок / Сюй Ифань – Панова / Штоллар.

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