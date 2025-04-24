Украинская теннисистка Даяна Ястремская провела тяжелый матч на WTA 1000 с американкой Коко Гофф, которая является четвертой ракеткой мира

WTA 1000. Мадрид. Одиночный разряд. Грунт. 1/32 финала.

Даяна Ястремская (Украина) – Коко Гофф (США) – (6:0, 2:6, 5:7)

Первый матч для Даяны Ястремской на турнире WTA 1000 в Мадриде обещал быть очень сложным. Это и неудивительно, ведь в соперницах была американка Коко Гофф – четвертая лучшая теннисистка мира на данный момент.

Стародубцева прошла в следующий этап турнира WTA 1000 – впереди матч против россиянки

Начала украинка прекрасно, победив соперницу всухую (6:0) в первом сете. Гофф сравняла счет во втором (2:6). Вся "заруба" состоялась в третьем сете. Ястремская до последнего сохраняла шансы, однако американка все же вырвала победу (5:7). Добавим, что матч длился 2 часа 23 минуты.

Добавим, что это была третья встреча Ястремской и Гофф – во всех победу праздновала американка. Следующей ее соперницей станет также американка, 62-я ракетка мира Энн Ли.

Экс-первая ракетка мира едва избежала поражения против сенсационной филиппинки