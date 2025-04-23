WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/64 финала

Франческа Джонс (Великобритания) – Даяна Ястремская (Украина) – 1:2 (6:7 (5:7 на тай-брейке), 6:4, 3:6)

Стародубцева уверенно победила чешскую теннисистку в первом круге турнира WTA – впереди сложный оппонент

В первом круге соперницей украинки стала британская теннисистка Франческа Джонс, которая занимает лишь 138-ю строчку в мировом рейтинге WTA 138. Впрочем, игра не была легкой для фаворитки из Украины и длилась 2 часа 29 минут

Первый сет прошел в равной борьбе, где все же немного лучше была Ястремская и победила на тай-брейке. Во второй партии Джонс реваншировалась, со второй попытки взяв брейк-пойнт. Третий сет оказался наименее конкурентным, Даяна Ястремская смогла собраться и победить в нем со счетом 6:3.

В следующем раунде турнира украинская теннисистка сыграет против четвертой ракетки мира Коко Гофф. Поединок состоится 24-го апреля, начало игры – в 20:00 по киевскому времени.

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