Даяна Ястремская и Луа Буассон из Франции провели полуфинальную встречу на грунтовом турнире в Германии. Результат и отчет о поединке – в этой новости "Футбол 24+"

WTA 250, Гамбург (Германия), грунт, 1/2 финала

Луа Буассон (Франция, WTA № 63) – Даяна Ястремская (Украина, WTA № 39) – 6:1, 7:6 (7:5)

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Ястремская не смогла уверенно войти в игру и проиграла первый сет без шансов на спасение. Буассон сделала Даяне два брейка и позволила украинке порадовать себя лишь одним очком – 6:1.

В начале второго сета Ястремская снова не удержала гейм на своей подаче. Лишь в десятом гейме, который мог стать завершающим во встрече, Даяна ответила: сделала брейк и сравняла счет – 5:5. Все точки расставил тай-брейк – его выиграла Буассон.

Луа Буассон в финале гамбургского турнира встретится с Анной Бондар из Венгрии.

Напомним, что Буассон на Ролан Гаррос-2025 сенсационно дошла до полуфинала, где ее остановила лишь американка Коко Гофф – будущая чемпионка мейджора.

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