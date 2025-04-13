Ястремская встретится в 1/16 финала WTA 500 с латвийской теннисисткой Алёной Остапенко, которая занимает 27-е место в рейтинге WTA.

Ястремская разгромила 125-ю ракетку мира и впервые в карьере квалифицировалась в основную стадию WTA 500

Интересно, что украинка и латвийка заявлены в одном дуэте на парный разряд. Если Ястремская сможет победить, то во 2-м раунде проведет поединок против Эммы Наварро или Беатрис Хаддад Майи. Напомним, что для Даяны Ястремской это первый выход в основную сетку турнира WTA 500 в Штутгарте. Для попадания в основную сетку Даяне пришлось одолеть в квалификации Ану Конюк и Эллу Зайдель.

К слову, в основе соревнований сыграет еще одна представительница Украины – Марта Костюк, которая проведет матч 1/16 финала против шестой сеяной, "нейтральной" Мирры Андреевой. Основная сетка турнира WTA 500 в Штутгарте начнется в понедельник, 14 апреля.

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