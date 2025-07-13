Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№42 WTA) примет участие на турнире WTA 250 в Гамбурге (Германия).

В первом круге соревнований Ястремская сыграет с немецкой теннисисткой Юле Нимаер (№170 WTA), сообщает WTA.

Украинка вышла в финал Уимблдона U-14 – юная теннисистка в трех сетах одолела кореянку

Даяна будет второй сеяной на турнире. Соревнования в Гамбурге пройдут с 14 по 20 июля.

Напомним, в начале июля Даяна Ястремская дошла до третьего круга Уимблдона, где уступила испанке Джессике Бузас Манейро. Ястремская дольше всех из украинских теннисисток продержалась в одиночном разряде Уимблдона 2025.

Ястремская последней из украинок вылетела из Уимблдона, проиграв 62-й ракетке длительный матч