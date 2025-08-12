Украинская теннисистка Даяна Ястремская не будет выступать на престижном турнире.

Даяна Ястремская должна была противостоять в третьем круге второй ракетке мира американке Коко Гофф на хардовом турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Как сообщает Base of Ukrainian sports, украинка не вышла на матч. Причины такого решения пока не известны. Таким образом, Гофф без борьбы вышла в 1/8 финала "тысячника" в Цинциннати, где встретится с победительницей встречи третьего круга между латвийской теннисисткой Еленой Остапенко и итальянкой Лючией Бронцетти.

Напомним, в 1/32 финала турнира в Цинциннати Ястремская одолела представительницу Болгарии Викторию Томову.

