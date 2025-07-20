Украинка должна была быть третьей сеяной соревнований, которые состоятся в столице Чехии уже на следующей неделе, но снялась, информирует БТУ.

Ястремская в Гамбурге не прошла сенсацию Ролан Гаррос-2025 – Даяна осталась без финала

Причиной такого решения Ястремской стало собеседование по получению американской визы для выступления в июле-августе в серии хардовых турниров на кортах США. Ранее 25-летняя теннисистка призналась, что ее визу ошибочно аннулировали из-за ложной заявки в Интерпол о потере паспорта.

Напомним, вчера (19 июля) Ястремская завершила выступления на турнире WTA 250 в Гамбурге, уступив в полуфинале француженке Лоис Буассон.