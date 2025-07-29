Украинская теннисистка Даяна Ястремская провела матч 1/32 финала турнира в Монреале против Марии Камилы Осорио Серрано. Отчет и результат поединка – в этой новости на "Футбол 24+".

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина, WTA № 35) – Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия, WTA № 57) – 2:1 (3:6, 7:6 (7:5), 6:2)

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Даяна Ястремская стартовала на турнире в Монреале сразу на стадии 1/32 финала. Украинка после равного дебюта первого сета отдала партию Марии Камиле Осорио Серрано – 6:3 в пользу колумбийки. Второй сет Ястремская начала с двух подряд выигранных геймов. Казалось, что украинка может легко переломить ход поединка, но Даяна слишком нервничала. В конце концов дело дошло до тай-брейка и там Ястремская уже дожала Осорио Серрано – 7:5.

Третий сет начался для Даяны с повреждения и медицинского тайм-аута. Украинка смогла не только вернуться в игру, но и оформить победу в напряженном двухчасовом матче – 6:2

В 1/16 финала соперницей Ястремской станет американка Эмма Наварро (WTA № 11).

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