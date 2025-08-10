В воскресенье, 10 августа, Даяна Ястремская во втором раунде американского тысячника встречалась с болгаркой Викторией Томовой. Как завершилась дуэль читайте в этой новости на "Футбол 24+".

WTA 1000, Цинциннати (США), хард, 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина, WTA № 31) – Виктория Томова (Болгария, WTA № 102) – 2:1 (6:4, 2:6, 6:2)

В 1/32 финала турнира в Цинциннати сошлись украинка Даяна Ястремская и представительница Болгарии Виктория Томова. Это была первая встреча теннисисток, которая длилась 2 часа 8 минут.

Первый сет был за украинкой, которая при счете 2:2 перехватила инициативу и уверенно довела его до победы. Вторая партия начиналась по похожему сценарию, однако здесь уже болгарка сумела зацепиться за результат и сравнять. В завершающем отрезке игры Томова сумела взять только два гейма. Как следствие, логичная победа Даяны.

В третьем раунде Ястремская будет бороться с победительницей пары Ван Синьюй (Китай, WTA № 37) – Коко Гофф (США, WTA № 2).

