Теннисистка Даяна Ястремская не испытала трудностей в квалификации к турниру WTA 500, который пройдет в Штутгарте. Соперницей украинки стала Элла Зайдель.

WTA 500 Штутгарт. Грунт. Квалификация

Даяна Ястремская (Украина) – Элла Зайдель (Германия) – 2:0 (6:3, 6:4)

Ястремская впервые встретилась с немкой Эллой Зайдель, а матч выдался довольно простым для украинской теннисистки. Так, ей удалось победить в двух сетах со счетами 6:3 и 6:4. Игра длилась чуть меньше 1 часа 30 минут.

Свитолина установила рекорд Украины, который держался 20 лет

Интересно, что для Даяны Ястремской это первый выход в основную сетку турнира WTA 500 в Штутгарте. До этого она дважды уступала в квалификации: в 2018 году – в финале, а в 2020-м – в 1/2 финала. В 1/16 финала турнира будущая соперница Даяны определится жеребьевкой. Добраться могут четыре представительницы топ-30 WTA: хорватка Донна Векич, латвийка Елена Остапенко, датчанка Клара Таусон и бельгийка Элизе Мертенс.

Стоит добавить, что кроме Ястремской, в основе соревнований сыграет еще одна представительница Украины – Марта Костюк, которая проведет матч 1/16 финала против шестой сеяной, "нейтральной" Мирры Андреевой. Основная сетка турнира WTA 500 в Штутгарте начнется в понедельник, 14 апреля.

Свитолина одержала вторую победу для Украины в Кубке Билли Джин Кинг – впереди решающая битва со Швейцарией