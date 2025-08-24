Даяна Ястремская объяснила свое состояние после снятия с турнира в Цинциннати в начале августа и настрой на мейджор в Нью-Йорке.

"С того дня, как я снялась с Цинциннати, я не играла дней шесть. Я прилетела в Нью-Йорк 17-го августа, и вот пару дней уже потренировалась. Чувствую себя хорошо, тренер Ману прилетел 20-го и сейчас максимально стараюсь набрать форму.

Парень Ястремской стал чемпионом по смешанным единоборствам – боец обратился в UFC (ВИДЕО)

Я не обращаю внимание на предыдущие результаты здесь. Если честно даже не помню, какие у меня тут были матчи, и с кем я играла. В прошлом году была проблема с плечом, это я помню. На самом деле я не зацикливаюсь на этом, думаю и заряжаю себя на позитив.

Есть ли какие-то изменения на US Open в этом году? Особенно никаких не замечала, разве что матчевые корты медленнее тренировочных (смеется). А так, все так же как и всегда", – цитирует Ястремскую Большой теннис Украины.

В первом раунде US Open-2025 Ястремская встретится с так называемой "нейтральной" россиянкой Анастасией Павлюченковой. Встреча запланирована на понедельник, 25 августа.

Даяна Ястремская не может преодолеть первый круг на Открытом чемпионате США с 2020 года. В 2024-м она уступила тогда 101-й ракетке мира Юле Нимайер из Германии, что стало большой неожиданностью.

Свитолина опустилась, прогресс Костюк и Ястремской: обновленный рейтинг WTA