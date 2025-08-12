"Последние несколько дней принимаю тяжелые антибиотики, от которых пошла сильная интоксикация. Думала не играть и предыдущий матч, но была надежда, что это пройдет. Однако под нагрузками пульс поднимается и слабость сильная.

Ястремская снялась с супертурнира в Цинциннати

В матче против Томовой было очень нехорошо, сердце просто вылетало... Вчера совсем не тренировалась, и вместе с врачами решили, что не будем рисковать здоровьем.

Пока что несколько дней буду без тренировок, а дальше буду готовиться к US Open", – цитирует Ястремскую BTU.

Напомним, Даяна Ястремская должна была противостоять в третьем круге второй ракетке мира американке Коко Гофф на хардовом турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США), но снялась с матча.

К слову, Открытый чемпионат США стартует 24 августа.

