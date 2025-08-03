Даяна Ястремская противостояла Елене Рыбакиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Монреале. Результат и отчет матча – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/8 финала

Елена Рыбакина (Казахстан, WTA № 12) – Даяна Ястремская (Украина, WTA № 35) – 2:1 (5:7, 6:2, 7:5)

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Из-за длинного матча Марты Костюк и Маккартни Кесслер старт игры Даяны Ястремской против Елены Рыбакиной существенно задержался. Но это лишь добавило зрелищности поединку украинки против экс-россиянки.

Ястремская на старте обменялась тремя победами на собственных подачах с оппоненткой, пока представительница Казахстана не сделала брейк. Даяна не отставала от соперницы и оформила брейк в ответ. Казалось, что дело дойдет до тай-брейка, но украинка смогла обойтись без лишних нервов – 7:5 в пользу Ястремской в первом сете.

В начале второй партии Рыбакина получила солидное преимущество в счете и уверенно довела сет до победы – 6:2. Судьба матча решалась в третьей партии. Ястремская не имела права на ошибку, но теннисистка из Казахстана оказалась более ловкой – 7:5 в пользу Рыбакиной.

В четвертьфинале тысячника в Монреале ее ждет Марта Костюк (WTA № 28).

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