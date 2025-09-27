Даяна Ястремская и Джессика Бузас Манейро из Испании провели встречу второго раунда турнира серии WTA 1000 в Пекине. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 1000, Пекин (Китай), хард, второй раунд

Джессика Бузас Манейро (Испания, WTA № 48) – Даяна Ястремская (Украина, WTA № 31) – 7:5, 6:4

Ястремская имела на пекинском турнире 29-й номер посева, а вот Бузас Манейро в число фаворитов не входила. Впрочем, на корте расклад сил оказался совершенно противоположным.

До счета 5:5 в первом сете соперницы обменялись брейками – первой подачу украинки забрала испанка, после чего повела 4:2, но Даяна ей быстро ответила. В 11-м гейме Бузас Манейро снова забрала подачу Ястремской и сразу закрыла сет.

Второй сет Даяна начала уверенно – вышла вперед 2:0. Однако Бузас Манейро медлить с ответом не стала и сделала счет 2:2. Судьбу партии и всего матча снова решил 11-й гейм, в котором Джессика в который раз сделала украинке брейк, после чего на своих мячам со второго матчбола оформила победу.

Напомним, недавно на Кубке Билли Джин Кинг Джессика Бузас Манейро во время встречи сборных Украины и Испании проиграла в двух сетах Марте Костюк (6:7 (3:7), 2:6).

