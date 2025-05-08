WTA 1000, Рим, грунт, одиночный разряд, 1/64 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Анастасия Потапова – 6:2, 6:7 (6:8), 3:6

Костюк не оставила шансов сопернице в стартовом поединке престижного турнира в Риме

Ястремская уверенно выиграла первый сет, сделав нейтральной сопернице 4 брейка. Во второй партии Даяна вела в счете 3:0, но не удержала седьмой гейм на своей подаче и судьба сета решилась на тай-брейке. Ведя в нем 6:5, украинка не реализовала матч-бол, после чего проиграла еще два очка подряд и общий счет стал равным. В решающем сете Ястремская окончательно потеряла убедительность, проиграла его и матч. К слову, в конце третьей партии Даяна брала медицинский тайм-аут из-за проблем с правой ногой.

Весь поединок продолжался 2 часа 41 минуту.

В 1/32 финала римского тысячника сыграют две украинки. С этого раунда борьбу в турнире начнет Элина Свитолина (ей предстоит встреча с испанской Джессикой Бузас Минейро), а ранее успешно стартовый барьер преодолела Марта Костюк, обыграв Александру Эалу из Филиппин.

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