WTA 250, Гамбург (Германия), грунт, 1/2 финала

Анна Бондар (Венгрия, WTA № 77) – Катя Юван (Словения, WTA № 207) – 5:7, 6:3, 6:4

Ястремская одолела венгерку и вышла в полуфинал турнира в Гамбурге – дальше может быть сенсация Ролан Гаррос

28-летняя Бондар, которая в мировом рейтинге занимает 77-е место, одержала сложную победу над представительницей Словении Катей Юван в трех сетах.

Венгерская теннисистка проиграла первый сет, позволив сопернице отличиться четырьмя брейками. Бондар после такого унижения нашла в себе силы, чтобы вернуться в игру – выиграла второй сет и быстро добилась преимущества в решающем третьем сете, забрав в итоге и его.

В финале Бондар ждет встреча или с украинкой Даяной Ястремской, или с сенсационной полуфиналисткой Ролан Гаррос-2025 Луа Буассон из Франции.

На недавнем Уимблдоне Бондар встречалась с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной. Украинка за 63 минуты одержала уверенную победу в двух сетах – 6:3, 6:1.

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